L'attacco dei Giganti: le date di uscita della terza stagione e del nuovo film!

Al termine della prima stagione de L’Attacco dei Giganti , i fan dell’opera hanno dovuto attendere diversi anni perché il progetto proseguisse. Fortunatamente la terza stagione non si farà desiderare ancora a lungo, specialmente ora che ne conosciamo il mese di uscita!

Annunciata per un generico 2018 e attesa da molti durante la prossima primavera, si direbbe che la terza stagione di Attack on Titan esordirà sul circuito televisivo nipponico soltanto in estate. Nelle ultime ore, attraverso il sito ufficiale del franchise, è stato infatti annunciato che questa avrà inizio nel mese di luglio, mentre dal 13 gennaio 2018 sarà disponibile -nel solo Giappone- un nuovo lungometraggio d’animazione.



Intitolato “L’urlo del risveglio” (“Attack on Titan Season 2: Roar of Awakening”, “Shingeki no Kyojin Season 2 ~Kakusei no Houkou~”), il suddetto film riassumerà gli eventi più importanti della seconda stagione, similmente a quanto fatto dalle due precedenti pellicole con gli eventi della prima. Lo staff ha però rivelato che il prodotto vanterà una qualità video e audio superiore alla controparte televisiva.

In attesa che lo studio d'animazione riveli ulteriori dettagli su entrambi i progetti, vi lasciamo col trailer del nuovo lungometraggio (visionabile in chiosa all'articolo) e le splendide immagini promozionali rilasciate per ambedue i progetti.

Ideato dal geniale Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin) è un manga ancora in corso e al momento si compone di 23 volumi. L'opera è edita anche in Italia da Planet Manga, che recentemente ha pubblicato il 22° volumetto. Dal fumetto sono già state tratte due serie d'animazione e due lugometraggi, già tutti disponibili anche in lingua italiana.