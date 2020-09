Un attacco drammatico in My Hero Academia 285: quali conseguenze per gli eroi?

Quando arriva la battaglia tra la fazione protagonista e quella degli antagonisti principali non si può sperare in una riuscita semplice. Vittime e feriti vanno messi in conto da entrambe le parti e quest'arco narrativo di My Hero Academia, e gli ultimi capitoli non lasciano di certo spazio a combattimenti privi di conseguenze.

Dapprima c'è stata la grave ferita per Eraserhead, colpito violentemente da Tomura Shigaraki sia con un proiettile che con un attacco ravvicinato. In My Hero Academia 285 invece c'è stata l'attivazione del potere di All for One, quello che in passato ha consentito al supercattivo di attivare a proprio piacimento i quirk altrui, come fu per Kurogiri durante l'arco di Kamino.

Quest'attacco finora era stato utilizzato appunto per scopo di supporto e forse è anche il veicolo con cui All for One cattura i quirk. Tuttavia in My Hero Academia 285 l'abbiamo visto usare anche offensivamente, dapprima ferendo gravemente Endeavor e poi con un attacco verso Deku, subito però da Bakugo.

Il ragazzo viene ferito all'addome e alla spalla sinistra, non punti vitali ma che di certo non possono far abbassare la tensione, dato che al minimo errore l'eroe potrebbe subire danni gravi. Le conseguenze di questi due attacchi per Endeavor e Bakugo non sono ancora note naturalmente, dato che sono avvenute nelle fasi finali di My Hero Academia 285; tuttavia è da tenere in conto che All for One potrebbe sfruttare l'attacco a Bakugo per attivare volontariamente il quirk del giovane eroe, se ci sono le condizioni.

A quel punto il quirk del giovane andrebbe fuori controllo e magari verrebbe sfruttato con una potenza tale da far esplodere Bakugo e chi gli è vicino, in questo caso Deku. Non è detto però che Shigaraki sia in pieno controllo di questa capacità e il tutto potrebbe essere stato solo un colpo una tantum di All for One.

In ogni caso, se Bakugo non subisse altri effetti, riuscirebbe a rimanere vivo seppur con ferite importanti. In My Hero Academia 286 vedremo quali saranno le conseguenze di questo colpo.