L'Attacco dei Giaganti 4: il nuovo Eren nello stile di Wit Studio in questa immagine

Inizialmente tra i fan vi fu molta sorpresa nello scoprire che L'Attacco dei Giganti 4 non sarebbe stato prodotto dallo studio d'animazione che si occupò delle stagioni precedenti e, forse proprio per nostalgia del precedente stile, un'appassionato ha riproposto una scena dell'anime.

L'adattamento prodotto da MAPPA dell'opera di Hajime Isayama è giunto al termine e per scoprire come continuerà l'avventura dei protagonisti è necessario attendere la pubblicazione della seconda parte di L'Attacco dei Giganti 4 prevista per il 2022. Nel frattempo abbiamo la possibilità di dare uno sguardo d'insieme al lavoro svolto dallo studio d'animazione che nonostante i timori dei fan è stato infine molto apprezzato come testimoniano i ringraziamenti degli spettatori di L'Attacco dei Giganti 4.

Qualcuno però si è chiesto come si sarebbe potuta essere una trasposizione della nuova stagione ad opera di Wit Studio. È il caso dell'utente Reddit MIOMEIR che recentemente ha condiviso un'illustrazione rappresentante Eren Jaeger, il protagonista del manga, così come appare quando si presenta difronte a Armin e Mikasa all'interno del negozio di Niccolò. Essa è visibile in calce alla news e rappresenta il giovane col taglio sulla mano procuratosi per minacciare gli amici d'infanzia di utilizzare il potere del gigante, tuttavia si nota uno stile particolare che si avvicina molto a quello dello studio che prese in carico le precedenti stagioni dell'opera.

Cosa ne pensate di questa immagine? Sentite la mancanza dell'adattamento di Wit Studio? Fatecelo sapere lasciandoci un commento.