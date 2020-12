L'Attacco dei Giganti: oltre 100.000 fan votano il miglior personaggio, la Top 20 completa

In attesa dell'uscita de L'Attacco dei Giganti 4, Crunchyroll ha deciso di realizzare un sondaggio di popolarità, chiedendo ai fan occidentali di indicare il proprio personaggio preferito. Dopo qualche giorno di attesa e più di 100.000 voti unici registrati il sito ha rivelato la Top 20, guidata, ovviamente, dall'ineguagliabile Capitano Levi.

In basso potete dare un'occhiata alla classifica, in cui purtroppo è stato segnalato il numero di voti per personaggio, mentre in calce è reperibile il link per accedere direttamente alla pagina del sito streaming.

Top 20 personaggi de L'Attacco dei Giganti

Levi Ackermann Mikasa Ackermann Eren Jaeger Hange Zoe Armin Arlert Erwin Smith Sasha Braus Jean Kirchstein Annie Leonheart Reiner Braun Christa Lenz Ymir Conny Springer Marco Bodt Petra Rall Hannes Dot Pyxis Bertholdt Hoover Nanaba Miche Zacharius

Essendo Crunchyroll un sito specializzato nella distribuzione di anime, è normale che la classifica non includa ancora personaggi del manga che conosceremo nella quarta stagione, come i fratelli Galliard, Gabi, Pieck, Falco e gli altri. Per il resto la classifica non presenta grandi sorprese, ad esclusione forse dell'assenza di Kenny Ackermann.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con la classifica? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che L'Attacco dei Giganti 4 debutterà tra pochi giorni, e più precisamente l'8 dicembre 2020, su VVVVID e Amazon Prime Video.