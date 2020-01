L'attacco dei Giganti 125 alza il velo sul passato di un noto personaggio

Pur essendo prossimo al finale, L'Attacco dei Giganti deve ancora raccontare diversi eventi e approfondire tanti personaggi. Proprio per questo gli ultimi capitoli pubblicati su Bessatsu Shonen Magazine hanno visto il ritorno di diversi individui spariti da più o meno tempo dal racconto di Hajime Isayama.

Sul finale del capitolo 124 di L'Attacco dei Giganti abbiamo assistito al ritorno di Annie Leonhart. La distruzione delle mura provocato da Eren ha in realtà sciolto qualsiasi indurimento creato dai giganti, annullando il potere del cristallo di Annie chiuso nelle segrete di Stohess.

Con il nuovo appuntamento mensile, Isayama ha messo in risalto Annie nella prima fase, creando un duetto con Hitch durante il quale la bionda gigantessa rivela il suo passato. Abbandonata nell'impero di Marley da neonata, fu adottata da un eldiano come lei, già chiuso da tempo nei ghetti marleyani. L'uomo la crebbe come un soldato, insegnandole tecniche di combattimento diverse e rendendola un'arma letale.

Lo scopo dell'uomo sembrava essere quello di renderla un guerriero marleyano in modo tale da ottenere tutti i privilegi che Marley dona alle famiglie di questi ragazzi, ma dopo una battaglia tra Annie e il padre, quest'ultimo svelò con fierezza di averla preparata a combattere in ogni situazione.

Poco prima della partenza di Annie per l'isola di Paradiso, l'uomo cercò di bloccare invano la figlia dall'andare, pentitosi di averla coinvolta in quell'avventura potenzialmente suicida. Incapace di convincerla, le chiese comunque di tornare sana e salva a Marley. Questo avvenimento, come rivela la stessa Annie, ha inevitabilmente segnato tutta la sua permanenza sull'isola, dandole una nuova prospettiva di vita al di fuori della battaglia.

L'Attacco dei Giganti potrebbe riservare ancora qualcosa ad Annie Leonhart, con un ruolo non marginale dato che è ancora in possesso del potere del Gigante Femmina. E, nello stesso capitolo, fa il suo ritorno anche il capitano Levi.