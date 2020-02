L'Attacco dei Giganti 126 si presenta con i primi spoiler

È finalmente passato un altro mese e i fan di L'Attacco dei Giganti potranno a breve mettere le mani sul capitolo 126 dell'opera. Ormai il percorso verso la conclusione sembra in discesa, con tanti personaggi ricomparsi uno dopo l'altro che non vedono l'ora di dire la propria. Cosa si devono aspettare i lettori da L'Attacco dei Giganti 126?

Il titolo del capitolo di L'Attacco dei Giganti capitolo 126 sarà "Orgoglio" e come al solito si occuperà di diversi scenari, prima di ricongiungere il tutto in un'unica direzione. Armin e Gabi sono partiti per il villaggio Ragako, luogo quasi raggiunto da Connie e Falco. Il ragazzo marleyano sta per essere vittima della madre di Connie, ma Armin arriva e lo ferma in tempo. Armin chiede a Connie invece di dare in pasto lui alla madre, provando addirittura a lanciarsi nella bocca, ma Connie lo salva e decide di lasciar perdere tutto.

Yelena, Pieck, Magath, Jean, Hange e Levi vengono visti tutti insieme nello stesso punto mentre Historia non appare. Nella pagina finale, tutti i personaggi si riuniscono: ci sono i membri della 104esima divisione insieme a Gabi, Falco, Reiner e Annie. Non sembrano invece esserci notizie su Eren, ma probabilmente il protagonista di L'Attacco dei Giganti dovrà affrontare tutti questi personaggi nel prossimo futuro, portando presumibilmente tutto a conclusione.

L'Attacco dei Giganti 126 sarà ufficialmente pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine venerdì 7 febbraio.