L'Attacco dei Giganti 127: la fine si avvicina ma gli ostacoli aumentano

Gli ultimi capitoli di L'Attacco dei Giganti hanno creato indubbiamente discussioni e punti di vista diversi tra i vari personaggi dell'opera, discussioni che poi sono state ricalcate nella vita reale. Tanti fan hanno infatti iniziato a discutere delle scelte di Eren Jaeger, il capitolo 127 riuscirà a schiarire le idee?

I protagonisti di L'Attacco dei Giganti si sono riuniti dopo tanto tempo e hanno dato vita a una squadra che vuole salvare l'umanità. Ma il capitolo 127, per permettere di guardare al futuro, deve prima gettare uno sguardo sul passato. Jean sta rimembrando la sera precedente, quando pensava di poter diventare un alto ufficiale dell'esercito e vivere nel distretto più ricco con Mikasa e un figlio. Ma Hange spezza queste sue illusioni convincendolo a unirsi a lei.

Nella foresta, il gruppo di fuggitivi della legione incontra i sopravvissuti marleyani e in particolare tra Jean e il generale Magath si accende una focosa discussione su chi fosse il vero mostro. Il passato con il peso dei suoi morti torna quindi a galla e le due fazioni sembrano non riuscire a mettersi d'accordo. Mentre Hange cerca di fare da paciere, Reiner ricorda la morte di Marco e, dopo averne sentito il racconto, Jean lo prende a pugni finché Gabi non riesce a dividerli. La ragazzina chiede l'aiuto del legionario, ancora contrariato per la situazione.

Un'altra schermaglia che si genera è quella tra Mikasa e Annie, con quest'ultima che spiega come la Ackerman non sia disposta a uccidere Eren e che preferirebbe vedere il mondo bruciare piuttosto che realizzare questa possibilità. Le ragazze sembrano però giungere a una sorta di tregua. Al mattino, Jean decide di aiutare il gruppo e fermare Eren, anche se non si sa come. Si dirigono al porto dove gli Azumabito avevano lasciato mezzi aerei alle forze di Eldia ma, una volta giunti lì, scoprono che Kiyomi è presa in ostaggio da Floch. Come proseguirà L'Attacco dei Giganti? Il prossimo capitolo arriverà su Bessatsu Shonen Magazine ad aprile.