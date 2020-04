L'Attacco dei Giganti 128: il macabro infortunio di Armin

Come ben sappiamo, ormai da tempo il Coronavirus sta tenendo sotto scacco il mondo intero. Questo comporta interruzioni delle attività lavorative in ogni paese e le conseguenze di tale pandemia, ovviamente, hanno coinvolto anche il Giappone e l'uscita delle nostre serie anime e manga preferite, dal momento che editori e produttori si sono fermati.

Basti leggere alcuni degli articoli che abbiamo scritto in questi giorni, molti dei quali comunicavano interruzioni nelle serializzazioni e messe in onda di molti manga e anime. Boruto: Naruto Next Generations, One Piece, Digimon Adventure 2020, Black Clover, per citarne alcuni e, ovviamente, anche il manga de L'Attacco dei Giganti, il cui capitolo 129 sarebbe dovuto uscire il nove maggio, ma che, a causa del fermo sulle pubblicazioni indetto da Kodansha, sarà rimandato fino al nove giungo.

Ovviamente il malcontento tra gli appassionati è molto, dal momento che il capitolo era super atteso e il manga si prepara a concludere in bellezza questa avventura durata anni in compagnia di Eren e compagni e delle bellissime tavole disegnate dal maestro Isayama. Al momento le cose sono molte incerte. Non si capiscono bene i reali piani di Eren né cosa ne sarà del mondo e dei nostri eroi. Ci troviamo in una fase concitata della storia, in cui tutto è in divenire e in continuo cambiamento. Nel capitolo 128 abbiamo visto il nuovo gruppo del Corpo d'Esplorazione, formato sia da Eldiani che da Marleyani (come Annie e Reiner) dare il via al piano di raggiungere Eren per fargli cambiare idea o, nel caso peggiore, fermarlo con la forza (non cosa facile considerando l'attuale differenza di potere che c'è tra lui e tutti gli altri).

Ovviamente questo ha spinto ognuno dei membri a fare la propria mossa e ad agire, come nel caso di Armin e Connie, il cui compito era quello di prendere un dirigibile dalle forze Jaegeriste (i soldati Eldiani decisi a seguire Eren e il suo piano di radere al suolo il mondo per mantenere in vita solo chi ha il sangue di Ymir nelle vene). È proprio durante la loro missione che i due si ritrovano in una brutta situazione in cui, alla fine, Armin ne uscirà con una brutta ferita con cui dovrà convivere per un po' di tempo finché i suoi poteri da Titano non facciano effetto.

Infatti, mentre cercano di convincere le guardie Jaegeriste che sono dalla stessa parte, così da poter procedere, si scatena il caos e questo porta i due soldati ad agire contro i nostri protagonisti che fanno fuoco sparando in pieno al possessore del Gigante Colossale che si ritroverà con la mandibola spappolata e pendente sul viso come fosse gelatina. Ovviamente non morirà, grazie proprio ai poteri della progenie di Ymir che gli permettono di guarire da ogni ferita, però rimane il fatto che non è stata di sicuro una bella vista né una sensazione piacevole per il giovane.

Cosa ne pensi di quest'ultimo capitolo e di ciò che il Corpo d'Esplorazione ha deciso di fare? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

