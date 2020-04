L'Attacco dei Giganti 128 è pregno di tradimento e sangue

Continua ad avvicinarsi al finale L'Attacco dei Giganti, manga di Hajime Isayama che incessantemente, mese dopo mese, regala storie a tanti lettori sparsi in tutto il globo. Cosa avrà preparato Hajime Isayama per il capitolo 128 di L'Attacco dei Giganti?

Innanzitutto, il capitolo su Bessatsu Shonen Magazine si apre con una copertina dedicata che raffigura alcuni dei personaggi maschili in una sauna. Probabilmente Hajime Isayama ha pensato a se stesso quando ha disegnato questa scena. Il capitolo 128 di L'Attacco dei Giganti si apre poi con il titolo, "Traditori", e un nuovo sguardo sul molo da parte di Hange e Magath.

Mentre i due leader discutono l'approccio da tenere, sul fondo della collinetta gli altri ragazzi dibattono su quale percorso intraprendere. Ovviamente le due anime della fazione appena creatasi sono in conflitto tra di loro dato che Annie non si vuole fare scrupoli nell'uccidere, mentre Armin e gli altri vogliono provare una soluzione senza sangue. Il discorso tra i due gruppi si interrompe quando Magath si unisce a loro e chiede scusa per la sua arroganza tenuta la notte precedente, ammettendo che il suo unico desiderio è fermare la fine del mondo.

Intanto nell'edificio principale del molo Floch tiene in ostaggio Kiyomi e gli altri Azumabito. Gli ingegneri non possono essere uccisi perché fondamentali per far volare gli aeromobili e lo Jaegerista sta tentando di convincerli a passare dalla loro parte. Verrà però interrotto da Armin e Jean che mentono dicendo di star inseguendo il Gigante Carro. Floch tentenna mentre i due si dirigono verso gli aeromobili ormeggiati che però sono stati ricoperti di esplosivo e a guardia ci sono Samuel e Zac, due membri del corpo legionario.

Dopo un tentativo di convincimento andato a vuoto, Mikasa è costretta a intervenire mettendo fuori gioco due guardie e Floch, salvando gli Azumabito che vengono portati in un sotterraneo da Magath e Hange. Fuori invece scatta l'allarme e Reiner e Annie usano la loro forma da gigante per uccidere gli Jaegeristi. Connie e Armin saranno invece costretti a uccidere i loro commilitoni, nonostante il tentativo di convincerli fino alla fine. Il capitolo 129 di L'Attacco dei Giganti arriverà a maggio.