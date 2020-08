L'Attacco dei Giganti 130 diventa un anime grazie agli sforzi di un fan

Siamo appena entrati nel mese di agosto e ciò vuol dire che manca poco all'uscita di Bessatsu Shonen Magazine numero 9. Questo magazine porterà con sé il capitolo 131 de L'Attacco dei Giganti, in uscita ufficialmente il 7 agosto 2020. Ma in attesa della prossima uscita, un fan ha deciso di dedicare il proprio tempo al capitolo 130.

Nel capitolo 130 de L'Attacco dei Giganti abbiamo visto Eren Jaeger avanzare nella sua forma scheletrica mentre guida un'infinita schiera di giganti colossali. Dopo il flashback del protagonista che ha occupato la prima metà di capitolo, osserviamo l'avanzata sottomarina di questi mostri alti più di cinquanta metri.

Mentre le navi nemiche si affollano nella baia davanti alle coste di Marley, i giganti emergono e sbaragliano completamente le imbarcazioni. Sembra non ci sia più alcuna possibilità di salvezza per la popolazione che vive fuori Paradiso, mentre la terra torna a tremare sotto il peso dei piedi di questa miriade di colossi.

La scena dell'arrivo di Eren a Marley è stata ripresa da un fan che ha usato le vignette del manga di Hajime Isayama, insieme ad alcuni effetti, per realizzare una sorta di anime. Il video della durata di due minuti e mezzo è disponibile in alto e si concentra su quest'ultima fase del capitolo de L'Attacco dei Giganti. Tolto l'utilizzo di alcuni missili che rovinano purtroppo l'atmosfera in certe situazioni, le animazioni presentate non sono affatto male e riescono a rendere ancora più tangibile l'aura minacciosa di Eren. Ora non resta che aspettare l'inizio del 2021 per osservare questa scena in L'Attacco dei Giganti 4.