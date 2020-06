L'Attacco dei Giganti 130 arriverà tra pochi giorni, ecco l'avviso dell'editor del manga

Ogni mese, Hajime Isayama e il suo editor, insieme ai vari dipendenti della casa editrice Kodansha e della rivista Bessatsu Shonen Magazine, ci hanno portato un capitolo de L'Attacco dei Giganti da leggere. Questo processo si era però interrotto a causa del Coronavirus qualche mese fa che portò allo slittamento del capitolo 129 da maggio a giugno.

Il capitolo 129 de L'Attacco dei Giganti è poi stato pubblicato con successo nel numero arrivato a inizio di questo mese, e i fan possono anche non preoccuparsi dello stato della prossima avventura ideata da Hajime Isayama. Oltre alla conferma di qualche settimana fa, è arrivato un nuovo annuncio relativo allo stato di L'Attacco dei Giganti 130.

L'editor di Isayama ha comunicato su Twitter, tramite l'account ufficiale del manga, che il capitolo 130 de L'Attacco dei Giganti è completo. Ringrazia ovviamente Isayama e dice di non vedere l'ora di poter leggere la storia anche sul numero in uscita a luglio di Bessatsu Shonen Magazine. Ricordiamo che il capitolo sarà pubblicato ufficialmente il 9 luglio 2020 sulla rivista nipponica ma anche su Crunchyroll con traduzione inglese per gli utenti premium e su vari store online da cui sarà possibile acquistarlo singolarmente.

Cosa pensate accadrà in L'Attacco dei Giganti 130?