L'Attacco dei Giganti 130: data di uscita, anticipazioni e aspettative

Sappiamo che L'Attacco dei Giganti 130 è pronto grazie a un annuncio dell'editor di Hajime Isayama. Con pochi giorni che mancano all'uscita, l'attesa dei fan diventa sempre più grande, considerato tra l'altro che ogni capitolo ci avvicina sempre di più alla conclusione prevista dal mangaka per la fine del 2020.

L'Attacco dei Giganti 130 arriverà il 9 luglio e, prima che vengano scoperti alcuni spoiler, esaminiamo ciò che è accaduto nelle storie degli scorsi mesi e cosa potrebbe accadere nella storia che sarà pubblicata la prossima settimana.

Mentre Eren Jaeger, entrato in possesso del Gigante Originale grazie all'aiuto di Ymir, ha ordinato la marcia dei colossali, Armin, Mikasa e gli altri compagni della Legione hanno stretto un'alleanza con i ragazzi di Marley allo scopo di fermare Eren da questa follia che potrebbe distruggere il mondo intero. Il gruppetto di improbabili alleati ha dovuto affrontare gli jaegeristi capeggiati da Floch, il quale è finito fuori gioco insieme a Theo Magath e Keith Shadis.

La maggior parte dei personaggi più importanti sono quindi concentrati sulla nave che si sta dirigendo verso Marley. Chi manca all'appello? Ci sono Zeke Jaeger, ancora in uno stato sconosciuto, così come Historia Reiss. Almeno uno dei due personaggi potrebbe apparire brevemente in L'Attacco dei Giganti 130, interrompendo di poco la narrazione di Armin e compagni. Inevitabilmente Isayama si concentrerà per molto tempo sulla riparazione dell'idrovolante e l'inizio dello scouting per andare a cercare Eren e il suo gigante, in modo da fermarlo.

Voi cosa credete succederà in L'Attacco dei Giganti 130?