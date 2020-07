L'Attacco dei Giganti 130 si rivela con i primissimi spoiler e un piano importante

Arriva anche un altro flashback, stavolta su Eren e Zeke dove sembra che parlino degli Ackerman ma anche di Mikasa . C'è spazio però anche per l'alleanza tra marleyani ed eldiani che vogliono evitare il genocidio di Eren. Hange purtroppo deve comunicare che Liberio è stata rasa al suolo e pertanto Annie decide di lasciare il gruppo rivelando di non avere più un motivo per farne parte.

Negli scorsi giorni abbiamo parlato delle nostre attese su L'Attacco dei Giganti 130 , e le anticipazioni condivise dall'utente Twitter Shuuko, che potete trovare in basso alla notizia come fonte, potrebbero smentire o no queste situazioni.

L'Attacco dei Giganti arriverà su Bessatsu Shonen Magazine tra pochissimi giorni. Ormai siamo troppo vicini al finale e c'è un'attesa spasmodica per ogni capitolo della storia scritta e disegnata da Hajime Isayama. E come succede ogni mese, sono arrivati in rete i primissimi spoiler relativi alla prossima storia.

The title of the chapter is humanity’s breaking dawn. — Shuuko (@Shuuko9) July 6, 2020

Eren-Historia flashback in this chapter — Shuuko (@Shuuko9) July 6, 2020

Annie quits the alliance after Hange tells her about Liberio. Annie says she has no reason to fight anymore.

She doesn’t want anymore bloodshed with Mikasa, 104th and Eren. — Shuuko (@Shuuko9) July 6, 2020

Eren talked with Zeke about Ackerman’s will and headaches.

Zeke says it’s not the ackerman instinct that makes Mikasa protect him.

It’s love. — Shuuko (@Shuuko9) July 6, 2020