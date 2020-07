L'Attacco dei Giganti 130: le vere intenzioni di Eren Jaeger tra orrore e morte

Avevamo diverse aspettative su L'Attacco dei Giganti 130, capitolo in uscita su Bessatsu Shonen Magazine a luglio. Si sente sempre di più l'avvicinarsi della fine, vediamo cosa ha presentato Hajime Isayama ai suoi lettori questo mese.

Il mangaka ci aveva lasciati con la fuga di Armin e dell'alleanza tra Eldia e Marley mentre Keith Shadis e Theo Magath si facevano esplodere per evitare inseguitori. Ma era da parecchio tempo che in L'Attacco dei Giganti non compariva Eren Jaeger, il protagonista indiscusso, il quale era messo in un certo senso da parte da quando avvenne la trasformazione nel Gigante Originale.

Dopo un breve intermezzo dedicato ai ragazzi, dove Annie apprende della distruzione di Liberio e della perdita del suo unico motivo per combattere, Isayama ci getta nella mente di Eren e più specificatamente nel suo passato. Con un flashback ci racconta i suoi incontri con Floch, Yelena e Historia, quest'ultima altro personaggio che non appariva da diverso tempo.

Dapprima Eren accetta il piano dell'eutanasia con Yelena mentre Floch ascolta tutto. Ma a Floch e Historia, Eren rivela il suo vero piano: quello della distruzione di ogni nemico di Eldia, unico modo per fermare l'odio generazionale che c'è contro i discendenti di Ymir. Non c'è altro modo, anche se Historia non è d'accordo mentre Floch sembra esserlo.

Un frangente del flashback ci porta anche a Liberio quando Eren e Zeke stavano ancora discutendo del loro piano, e si soffermano a parlare degli Ackerman. Zeke rivela che secondo lui quello di Mikasa per Eren è amore e nient'altro, ma il protagonista di L'Attacco dei Giganti lo ferma dicendo che tanto lui sarebbe morto da lì a quattro anni e vuole solo far sopravvivere i suoi amici.

Torniamo nel presente dove l'alleanza mondiale contro Eldia ha schierato un'infinita di navi. I giganti colossali stanno nuotando nell'oceano e quella è l'unica speranza per il mondo di fermarli. Ma gli sforzi non hanno effetto e gli esseri arrivano sulla terraferma insieme a Eren, mostratosi definitivamente nella sua forma orripilante e demoniaca. Eren lancia il suo attacco mortale al mondo. L'attacco dei Giganti tornerà il prossimo mese su Bessatsu Shonen Magazine.