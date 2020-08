L'Attacco dei Giganti 131 e Armin: il ragazzo cerca una terza risposta

Sembrano non esserci molte possibilità per i protagonisti de L'Attacco dei Giganti. Con gli ultimi eventi si sono formati più o meno due schieramenti che decretavano destini diversi per i popoli del mondo.

Al momento chi ha avuto la meglio è stato Eren Jaeger. Sconfitto il fratellastro Zeke, che anelava a una distruzione della razza eldiana tramite una sorta di eutanasia forzata, il protagonista de L'Attacco dei Giganti ha usato la marcia dei giganti per distruggere il mondo. Morirà chiunque si trovi fuori dall'isola di Paradis ma c'è chi sta provando a fermare Eren.

Armin in particolare è convinto che il suo amico non possa farsi carico di un genocidio del genere e che oltre la distruzione ci sia la possibilità di ottenere una terza risposta. Né morte di eldiani né di marleyani quindi, ma Armin è ancora alla ricerca di questa via. Il dialogo però finora non ha funzionato come hanno mostrato anche alcuni interventi compiuti in passato e che hanno finito per allontanare Eren dal percorso di pace.

L'attuale possessore del Gigante Colossale ha spiegato ad Annie che quel mondo che lui ed Eren cercavano potrebbe ancora essere lì fuori, e non devono fare altro che cercare ed esplorare per trovare un modo migliore di risolvere la situazione.