L'Attacco dei Giganti 131: data di uscita e cosa aspettarsi da Eren nel nuovo capitolo

Qualche settimane fa, Bessatsu Shonen Magazine ha pubblicato il capitolo 130 di L'Attacco dei Giganti. Hajime Isayama ha ancora una volta portato avanti la sua trama con Eren Jaeger. Ma cosa accadrà ai protagonisti in L'Attacco dei Giganti 131? E quando arriverà il prossimo capitolo? Studiamo insieme queste informazioni.

Bessatsu Shonen Magazine ha già comunicato ufficialmente la data di uscita del numero 9 della rivista, pertanto L'Attacco dei Giganti 131 arriverà il 7 agosto, col capitolo che sarà disponibile anche in inglese ufficialmente con servizi come Crunchyroll e Comixology. Ma cosa accadrà ad Eren, ai suoi compagni e soprattutto al resto del mondo?

Nella sua forma orripilante col gigante progenitore, Eren è approdato sul continente di Marley insieme ai giganti colossali che in marcia da diverse ore stanno mettendo a ferro e fuoco le città sulla costa. Considerato che Isayama ci ha regalato un intero capitolo con il punto di vista di Eren, tra passato e presente più i suoi pensieri più intimi e i suoi obiettivi, è probabile che l'autore decida di lasciare nuovamente il protagonista da parte e concentrarsi sui suoi amici.

Armin e gli altri stanno cercando di raggiungere Eren via nave ma qualcuno potrebbe anche avere qualche ripensamento come capitato ad Annie. Il gruppo deve raggiungere il porto prestabilito se vuole mettere a punto l'idrovolante per raggiungere l'amico e convincerlo a non distruggere il mondo. Dato che ormai i personaggi principali eccetto Christa, sono stati radunati in pochi metri, non ci sarebbe spazio per altri punti di vista se non di civili sparuti da una parte e dall'altra dell'oceano. Cosa vi aspettate dal capitolo 131 di L'Attacco dei Giganti?