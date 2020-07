L'Attacco dei Giganti 131 è pronto: parte il countdown dopo l'annuncio dell'editor

Siamo arrivati a quasi undici anni di pubblicazione e L'Attacco dei Giganti è in dirittura d'arrivo. Sembra lontano quel settembre 2009 quando esordì la rivista Bessatsu Shonen Magazine e, insieme a lei, anche il primo capitolo del manga dell'allora sconosciuto Hajime Isayama. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel momento.

Sono passati ben 132 mesi dal settembre 2009 e ora L'Attacco dei Giganti sta per pubblicare un nuovo capitolo. L'uscita numero 9-2020 di Bessatsu Shonen Magazine è prevista per il 7 agosto, quindi manca poco più di una settimana all'arrivo negli store giapponesi della rivista, mentre il capitolo in inglese sarà pubblicato su Crunchyroll e Comixology.

A conferma che ci sarà regolarmente anche questo mese, il redattore Kawakubo Shintaro de L'Attacco dei Giganti annuncia il completamento del capitolo 131. Lo fa con il solito post su Twitter e con pochi caratteri annuncia che non vede l'ora di leggerlo anche sul Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha. Ormai Eren Jaeger sembra essere vicino alla sua vittoria finale, i piani andranno come ha pronosticato oppure ci sarà qualche interruzione o qualcuno a mettergli i bastoni tra le ruote? Ecco le nostre previsioni su L'Attacco dei Giganti capitolo 131.