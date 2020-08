L'Attacco dei Giganti 131: scene forti e un finale sempre più vicino col nuovo capitolo

Con le fasi finali del manga, sembra essere arrivato anche quello che si può definire il Ragnarok de L'Attacco dei Giganti. Eren Jaeger sta mettendo in atto tutti i piani che ha preparato finora.

Ciò è sfociato negli eventi che abbiamo visto nel capitolo 130 de L'Attacco dei Giganti diventato anche anime grazie a un fan. La storia non è per niente finita e adesso che è arrivato anche il capitolo 131 de L'Attacco dei Giganti vediamo ancora una volta il punto di vista di Eren Jaeger.

La terra trema mentre i giganti colossali marciano, schiacciando persone e abitazioni. Due bambini ignari della situazione stanno seppellendo il loro tesoro rubato ai confini della città ma quando vedono gente che scappa di fretta e furia capiscono la situazione. Sembra che la popolazione non possa fare niente per fuggire da quell'orda titanica, con Eren che osserva tutto dalla sua posizione.

Eren ripensa al passato e all'incontro con il ragazzino ladro sul continente di Marley, salvandolo da alcuni uomini che volevano vendicarsi. Il protagonista de L'Attacco dei Giganti inizialmente non voleva salvarlo dato che aveva visto il futuro dove l'avrebbe ucciso a causa della marcia dei giganti. Tuttavia, dopo averlo tratto in salvo, si scusa con lui per ciò che farà.

Nel presente, i giganti si avvicinano al bambino e a suo fratello ma non c'è scampo: un gigante colossale li schiaccia entrambi e li lascia morti in una pozza di sangue. Eren comprende che ha sempre vissuto dentro delle mura, deprimenti e alte. Il mondo non era come lo immaginava né come glielo raccontava Armin. Ripensando alla libertà, una scena nel crocevia dei sentieri lo mette a contatto con Armin. Il ragazzo biondo si riprende sulla nave e dà inizio a una sorta di discussione romantica con Annie.

Armin è deciso a trovare una soluzione per fermare Eren, un modo per fermare ciò che sta accadendo. L'Attacco dei Giganti tornerà il prossimo mese.