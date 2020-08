L'Attacco dei Giganti 131 spoiler: Eren al centro dei primi dettagli rivelati

Eren Jaeger ha fatto le sue scelte in L'Attacco dei Giganti e pian piano si sta avvicinando al suo vero obiettivo. Ormai i lettori sono sempre più col fiato sospeso per sapere come si concluderà questa decennale storia imbastita da Hajime Isayama.

Cosa accadrà in L'Attacco dei Giganti 131? Sembra che basterà solo qualche giorno per scoprirlo ufficialmente dato che il prossimo capitolo arriverà il 7 agosto. Ma in rete da qualche minuto hanno iniziato a circolare i primi spoiler sui contenuti che troveremo su Bessatsu Shonen Magazine. Vediamo insieme gli spoiler de L'Attacco dei Giganti 131.

I due insider Ryokutya e Shuuko hanno dato varie informazioni su quello che ci aspetta. Il titolo del capitolo è "Rumbling" e rivedremo Eren Jaeger al centro della scena. Il protagonista de L'Attacco dei Giganti inizia a schiacciare la popolazione ed è triste e si sente colpevole per ciò che sta facendo, ma sa che deve farlo. Rivediamo il ragazzino mediorientale conosciuto qualche capitolo fa insieme al padre così come vediamo la loro morte, entrambi brutalmente schiacciati.

Intanto sulla nave c'è una scena con Armin e Annie, che cedono a una discussione con un piglio più romantico. Annie chiede al ragazzo perché, con tante ragazze in circolazione, abbia passato il tempo a parlare con un sasso che non gli avrebbe mai risposto. Armin arrossisce e risponde che lei sa il perché, e Annie arrossisce a sua volta.

Eren intanto pensa al ragazzino mediorientale e al passato quando lo incontrò al campo dei profughi e quando pianse sapendo cosa avrebbe fatto in futuro. Ripensa al mondo esterno e a come sia troppo diverso da come l'aveva immaginato. L'Attacco dei Giganti tornerà il prossimo mese.