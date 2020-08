L'Attacco dei Giganti 132: data di uscita e previsioni, siamo alle battute finali

L'Attacco dei Giganti 132 arriverà il 9 settembre 2020. Con questo numero si festeggerà l'undicesimo anniversario del manga di Hajime Isayama, nato il 9 settembre 2009 su Bessatsu Shonen Magazine. Per questo ci sarà una copertina completamente dedicata, ma ciò che più interessa ai lettori è vedere come si evolverà la storia di Eren Jaeger.

Quindi cosa leggeremo in L'Attacco dei Giganti 132? Dopo il focus su Eren Jaeger negli ultimi due capitoli, che ci hanno mostrato finalmente cosa pensa il protagonista dopo diversi mesi di chiusura, adesso è il turno dell'alleanza tra eldiani e marleyani. Armin è stato protagonista con Annie nelle ultime pagine dello scorso capitolo e sarà probabilmente anche il protagonista di L'Attacco dei Giganti 132, almeno nelle prime pagine.

La nave deve obbligatoriamente toccare il continente per permettere ai tecnici degli Azumabito di operare sull'idrovolante che permetterà di raggiungere Eren. Difficilmente verranno incontrate altre difficoltà, anche perché vorrebbe dire l'impossibilità di contattare il protagonista. Gli unici che potrebbero spezzare questo binomio tra Eren e Armin sono Historia e, forse, Floch. Se la regina è stata mostrata nel flashback e finora non ha agito in alcun modo, Floch invece è stato dato per morto dopo essere caduto in acqua, ma non c'è alcuna certezza sul suo stato. E anche Zeke potrebbe approfittarne per fare qualche mossa, magari entrando proprio in contatto con Historia.

Sta di fatto che per L'Attacco dei Giganti i nodi stanno venendo al pettine.