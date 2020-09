L'Attacco dei Giganti 132 tra passato e futuro: Eren e gli altri nella nuova cover spoiler

Sembra lontano quel momento in cui, a fine 2009, esordì L'Attacco dei Giganti su Bessatsu Shonen Magazine. Hajime Isayama presentò una storia cupa, sanguinaria, ricca di vendetta e di terrore. I tre bambini principali all'inizio del racconto non potevano prevedere cosa sarebbe successo di lì a poco, né come sarebbe cambiata la loro vita.

Eren Jaeger, Mikasa Ackerman e Armin Arlet sono poi cresciuti, maturati. Durante il corso dei 131 capitoli de L'Attacco dei Giganti hanno superato tante sfide e ostacoli, visto tanti amici morire e svelato diverso segreti importanti. Ciò li ha portati ad essere le persone attuali che stanno affrontando il mondo intero e la sua cattiveria.

Questo passaggio tra passato e futuro è stato ritratto da Hajime Isayama per la nuova copertina di Bessatsu Shonen Magazine, completamente dedicata a L'Attacco dei Giganti. Nel tweet in basso condiviso da Spytrue vediamo i tre piccoli Eren, Mikasa e Armin che guardano in avanti sorridenti e felici, mentre le loro versioni adulte li osservano in modo straniato, quasi con sgomento, forse ricordando quanto fossero spensierati all'epoca e quanto adesso invece siano sull'orlo della fine.

L'Attacco dei Giganti 132 è pronto come comunicato dall'editor pochi giorni fa, cosa ci mostrerà Isayama nel prossimo capitolo?