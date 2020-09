L'Attacco dei Giganti: il capitolo 132 svela le vere intenzioni di Mikasa

Il manga de L'Attacco dei Giganti si sta avvicinando alla sua naturale conclusione e Hajime Isayama si appresta a delineare gli ultimi sviluppi dei personaggi prima di porre fine all'opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo. L'ultimo capitolo, infatti, ha chiarito le reali intenzioni di Mikasa Ackerman.

La minaccia globale di Eren si fa sempre più consistente nel suo folle piano di sterminio. Dall'altra, il Corpo di Ricerca si è messo all'opera insieme ai propri nemici per impedire che il protagonista possa compiere un gesto tanto scellerato per raggiungere il suo fine. Una battaglia tanto importante non ha potuto fare a meno di portare dietro con sé delle vittime, alcune delle quali anche piuttosto sentite dalla community dedita al capolavoro di Isayama sensei. Il sacrificio di Hanje, infatti, è stato necessario per permettere ad Armin e agli altri di riparare l'idrovolante e spiccare il volo.

Durante la calma prima della tempesta, Mikasa ha avuto modo di parlare con Annie e scoprire i sentimenti che la ragazza prova per Armin. Dopo lo stupore iniziale, la giovane Ackerman ha finalmente chiarito le proprie intenzioni con Eren:

"Voglio vederlo, ma non lo ucciderò. Voglio riportare indietro il vecchio Eren. Mi interessa solo questo."

Nonostante la sua volontà, l'ideale di Eren è troppo forte al punto tale che è lecito aspettarsi clamorosi sviluppi. E voi, invece, cosa ne pensate delle intenzioni di Mikasa? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.