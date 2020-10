In L'Attacco dei Giganti 133 c'è la redenzione definitiva di un noto personaggio

La morte causata da Reiner Braun e Bertolt Hoover non sarà mai dimenticata in L'Attacco dei Giganti. I gesti dei giovani, insieme a quelli di Annie Leonhart, non saranno mai completamente riabilitate agli occhi di tante persone. Eppure protagonisti e antagonisti sono in un momento delicato che sta permettendo la rivalutazione di certe questioni.

Negli ultimi capitoli de L'Attacco dei Giganti abbiamo assistito a duri confronti tra le due parti dell'alleanza che vogliono interrompere la marcia dei giganti colossali. Da una parte Connie e Jean hanno dato contro a Reiner e Annie, dall'altra i marleyani hanno provato a rispondere con la storia e gli eventi passati.

Le discussioni si sono calmate e, col tempo, tutto sta iniziando a convergere in un unico punto. Nel capitolo 133 de L'Attacco dei Giganti, Jean e Connie hanno dovuto fare i conti con ciò che hanno fatto al porto e hanno iniziato a capire meglio il punto di vista di Reiner. Quest'ultimo, dal canto suo, ottiene finalmente una sorta di redenzione dai suoi compagni anche se sa già che non la otterrà da se stesso e dal resto del mondo.

Tuttavia quel gruppo deve fare ciò che va fatto, a costo di portarsi sulle spalle per il resto della vita il peso di una quantità incalcolabile di morti. L'intervento di Eren li metterà poi di fronte a una nuova dura scelta.