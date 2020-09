L'Attacco dei Giganti 133: il nuovo capitolo è pronto per la pubblicazione

L'uscita a cadenza mensile de L'Attacco dei Giganti fa in modo che, fino alle fasi finali del mese, i fan si lancino in teorie sui prossimi avvenimenti, sui collegamenti con le scene passate o uno studio dei personaggi, o anche un totomorti. Ma quando iniziano ad arrivare gli ultimissimi giorni del mese, l'attesa inizia a crescere.

Noi ci siamo già lanciati nelle teorie e previsioni su L'Attacco dei Giganti 133, un capitolo che, così come i precedenti, sarà importante nell'ottica del finale. L'uscita ufficiale è prevista per il 9 ottobre 2020 su Bessatsu Shonen Magazine, rivista che da oltre 11 anni ospita il manga di Hajime Isayama.

L'editor comunica ai lettori lo stato dei lavori via Twitter, come fa oramai da tempo. Nella giornata di ieri 28 settembre, nel tardo pomeriggio, tramite l'account ufficiale de L'Attacco dei Giganti - Shingeki no Kyojin, è stata comunicata la consegna dei manoscritti alla casa editrice. Ciò vuol dire che L'Attacco dei Giganti 133 è stato finito ed è pronto per la stampa.

Nel tweet che potete vedere anche in basso in lingua originale, l'editor si è anche profuso nei soliti ringraziamenti per Hajime Isayama. Cosa vi aspettate nel prossimo capitolo? Intanto potete rinfrescarvi la memoria con il riassunto del capitolo 122 de L'Attacco dei Giganti.