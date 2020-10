L'Attacco dei Giganti 133 rivela l'esistenza di un potere ormai perduto nel tempo

L'Attacco dei Giganti 133 si è concentrato su Eren, su Mikasa e Armin, su tanti dei protagonisti di queste ultime battute della storia. Ma sono emersi anche dettagli su un potere che sembrava essere stato dimenticato da tutti.

Falco Grice è il nuovo possessore del Gigante Mascella che ha usato per la prima volta in L'Attacco dei Giganti 129. Rispetto alle manifestazioni di Ymir e di Galliard, questo potere ha assunto sembianze completamente diverse. Rimane una mascella più pronunciata e particolare, ma il resto del corpo da gigante di Falco appariva visibilmente diverso e con una forma molto più animalesca, simile a quella di un grosso uccello.

La verità è stata svelata in L'Attacco dei Giganti 133. Sulla nave che si sta dirigendo verso Hizuru, Annie viene fermata da Falco e Gabi. Il ragazzo sta avendo dei sogni e la causa di tutto questo è il fluido spinale di Zeke. Avendo ingurgitato parte di quel liquido, Falco possiede ora in parte anche i poteri del Gigante Bestia e per questo il suo Mascella ha ottenuto sembianze più animalesche.

Non è tutto però perché, come rivela ad Annie, un tempo il Gigante Bestia possedeva non una forma scimmiesca bensì una più simile a quella di un uccello. Era pertanto in grado di volare nel cielo e, per questo, Falco è convinto di poter far spuntare le ali al suo gigante. Ora deve soltanto convincere Annie a tentare questa via oppure a farle divorare parte del suo corpo per dare al Gigante Femmina la possibilità di sfruttare questo potere.