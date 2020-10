L'Attacco dei Giganti 133 rivela ai lettori il potere segreto di uno dei giganti speciali

Nel corso della storia de L'Attacco dei Giganti abbiamo conosciuto dapprima i giganti normali, quelli senza mente e che inseguivano gli umani per mangiarli, poi alcuni che ricadono in un gruppo di giganti speciali. Questi erano diversificati sia nell'aspetto fisico che in alcune caratteristiche, come dei poteri particolari.

Il Gigante Colossale era enorme, il Gigante Corazzato era dotato di placche resistenti su tutto il corpo e così via. Alcune caratteristiche però erano rimaste un'incognita e il capitolo 133 de L'Attacco dei Giganti ci rivela qual è la vera potenza del Gigante Femmina. Quello in possesso di Annie ha manifestato un corpo simile a quello del Gigante d'Attacco finora, più il potere di indurimento. Quest'ultimo potere però non è innato dato che il Gigante Femmina possiede delle capacità copiative.

Divorando e assimilando parti del corpo di altri giganti speciali riesce a ottenerne alcune delle caratteristiche. Probabilmente, prima dell'inizio del manga, Annie ha divorato parte del corpo del Gigante Corazzato ottenendo l'abilità di indurimento poi mostrata nel corso della storia. In questo frangente però potrebbe essere utile per assimilare e copiare il potere di Falco, attualmente un misto tra il Gigante Mascella e il Gigante Bestia.

Annie riuscirà a farsi spuntare le ali e dirigersi verso Eren insieme agli altri? Lo scopriremo in L'Attacco dei Giganti 134.