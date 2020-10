L'Attacco dei Giganti 134: confermata la data di uscita del prossimo capitolo

Mese dopo mese, saltandone soltanto uno a causa del Coronavirus in oltre 11 anni di carriera, Hajime Isayama ha pubblicato un capitolo de L'Attacco dei Giganti. I lettori sono sempre stati in attesa dell'appuntamento successivo e adesso che la storia di Eren, Armin e Mikasa si avvicina alla fine, sono sempre più eccitati per gli sviluppi.

In L'Attacco dei Giganti 133 è scoppiata la guerra totale tra le varie forze ancora in gioco e non sembra esserci molto spazio per il dialogo. Come proseguirà l'avventura programmata da Hajime Isayama? Lo scopriremo ovviamente col capitolo 134 de L'Attacco dei Giganti che sarà distribuito il prossimo mese.

Bessatsu Shonen Magazine ha comunicato la data di uscita ufficiale del nuovo numero, ovvero il 9 novembre. E naturalmente insieme alla rivista della casa editrice Kodansha arriverà il capitolo 134 de L'Attacco dei Giganti. Non sappiamo ancora ovviamente se si concentrerà su Eren Jaeger, su Armin e Mikasa oppure su uno dei tanti altri personaggi in ballo per la lotta finale.

L'appuntamento con L'Attacco dei Giganti 134 è quindi fissato al 9 novembre sul numero 12-2020 di Bessatsu Shonen Magazine e sarà il capitolo che concluderà il volume 33 del manga, il quale potrebbe essere il penultimo della serie.