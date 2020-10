L'Attacco dei Giganti 134: cosa aspettarsi e quando uscirà il prossimo capitolo

È arrivata la guerra finale in L'Attacco dei Giganti, con Eren che sta avanzando verso i suoi obiettivi e gli avversari che cercano di fermarlo. Tutto è nel caos, la morte non si ferma e ancora non si sa in che modo potrebbe concludersi il manga di Hajime Isayama.

Il capitolo 134 de L'Attacco dei Giganti darà però inizio all'ultima fase della storia. Essendo un capitolo di chiusura del volume - il tankobon numero 33 terminerà proprio con questo appuntamento - potremmo aspettarci dei fuochi d'artificio su più fronti. Dapprima ci sarà la battaglia tra Eren Jaeger e le forze rimaste di Marley e del resto dell'umanità, che stanno lanciando il bombardamento con i dirigibili. Eren dovrà infatti trovare il modo di contrastarli dato che questi sono il punto debole dei giganti colossali.

Prevedibile l'arrivo nei paraggi anche di Armin e compagni a bordo dell'idrovolante. Questi potrebbero già iniziare l'approccio verso Eren. Anche Annie, Falco e Gabi sembrano pronti a spiccare il volo facendo uso del potere dei giganti appena scoperto e potrebbero arrivare in tempo o per la fine del capitolo o per quello successivo, partecipando alla battaglia finale.

Ma il colpo di scena potrebbe anche derivare dal risveglio di Zeke, che al momento si trova da qualche parte nel corpo di Eren ed è anche il bersaglio ufficiale di Levi. In particolare il ritorno del fratellastro potrebbe creare problemi al protagonista de L'Attacco dei Giganti. Voi cosa vi aspettate?

L'Attacco dei Giganti 134 sarà pubblicato il 9 novembre su Bessatsu Shonen Magazine.