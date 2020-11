L'Attacco dei Giganti 134: spoiler e immagini per la guerra mondiale

Ormai manca davvero poco all'uscita ufficiale de L'Attacco dei Giganti 134. L'editor della serie ha avvisato i lettori dell'arrivo, e come al solito dobbiamo aspettarci un numero ricco di eventi e di azione considerato il punto a cui ormai siamo arrivati. Ma intanto in rete trapelano i primi spoiler su L'Attacco dei Giganti 134.

Questi si suddividono principalmente nella rivelazione del titolo, di qualche immagine e poi un brevissimo testo. Partiamo dal titolo: L'Attacco dei Giganti 134 si intitolerà "le profondità della disperazione" e farà capire che Eren Jaeger porterà distruzione e morte a tante persone. Ma l'inizio del capitolo si concentra su tutt'altro.

Le immagini de L'Attacco dei Giganti 134 si concentrano infatti su un altro genere di momento. La prima pagina vede Historia Reiss finalmente pronta a partorire, circondata da levatrici e soldati. Si passa poi a uno sguardo al resto del mondo, dove le persone stanno pregando ognuna nel proprio ambiente. Possiamo vedere una città in stile londinese e un'altra in stile cinese, così come persone che appaiono simili a indiani. Tutti sono nel caos e non sanno cosa fare se non pregare la propria divinità.

Infine c'è un breve testo spoiler su L'Attacco dei Giganti 134 che ci rivela come andrà parte della battaglia. Come sappiamo, nel corpo di Eren c'è Zeke e, per qualche motivo, la mano del gigante bestia raccoglie alcune delle bombe che stanno cadendo dal cielo per rilanciarle contro i dirigibili, abbattendoli.

La guerra mondiale di Shingeki no Kyojin è iniziata.