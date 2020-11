L'Attacco dei Giganti 134: l'ultimo, disperato, tentativo dei militari contro i Giganti

In ogni nuovo capitolo Hajime Isayama riesce a rendere più cupa e drammatica la storia dell'Attacco dei Giganti, che stando alle recenti parole dello stesso autore, è sempre più vicina a quella che si prospetta essere un'epica conclusione, e le ultime pagine pubblicate hanno segnato un importante e irreversibile passo avanti nella trama.

Mentre assistiamo al doloroso e sofferente travaglio della Regina Historia, Eren continua lo sterminio di chiunque non abbia nelle sue vene sangue Eldiano, servendosi di Giganti che avanzano di città in città portando solo distruzione e disperazione tra gli abitanti di Marley. Tuttavia i corpi militari della nazione si stanno preparando per l'ultimo, decisivo, attacco al muro di Giganti guidati da Jaeger.

Con le numerose rivelazioni emerse finora, Eren ha deciso di vendicarsi direttamente con Marley sfruttando l'incredibile potere del Gigante Progenitore, che gli consente di comandare qualunque Gigante. Per questo ha formato l'immensa minaccia chiamata Rumbling, un esercito di Giganti con il quale intende vendicarsi nel peggiore dei modi. Naturalmente il potere del Progenitore potrebbe assolutamente aver corrotto la stabilità mentale di Eren, che dovrà vedersela con Armin e Mikasa, i quali vogliono delle risposte.

Intanto però i militari di Marley tentano di fermare l'avanzata nemica sganciando numerose bombe sui Giganti, tramite delle aeronavi. Di fronte al tragico panorama che si ritrova ormai in tutta la nazione, un soldato commenta: "Abbiamo lasciato tutti i problemi creati da noi sull'isola dei demoni, e come risultato, quei demoni sono nati per restituirci l'odio che abbiamo mostrato nei loro confronti. Se mi fosse data una seconda possibilità, non farei lo stesso errore."

Nonostante le aeronavi siano state facilmente distrutte dal Gigante Bestia, ovvero Zeke Jaeger, il Corpo di Ricerca è riuscito ad ostacolare in qualche modo i due fratelli. Ricordiamo che forse Isayama si sta preparando ad un finale buonista, e vi lasciamo alla data d'uscita del capitolo 135.