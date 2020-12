L'Attacco dei Giganti 135: arrivano i primi incredibili spoiler sul capitolo

Dopo gli eventi de L'Attacco dei Giganti 134 con la riunione dei personaggi più importanti, la storia si è avviata ancora più velocemente verso il finale. Hajime Isayama ha ormai consegnato il capitolo 135 del manga che sarà pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha ufficialmente il 9 dicembre 2020.

Ma come di consueto, in rete sono già arrivati i primi spoiler de L'Attacco dei Giganti 135, per ora soltanto in formato testuale. Vediamo insieme quali sono i leak finora divulgati dall'utente amboredndtired.

Il capitolo 135 de L'Attacco dei Giganti si intitola "Battaglia tra cielo e terra", e parte con Ymir Fritz che fa ritornare tutti i possessori del potere dei giganti per difendere Eren. Pieck viene colpita dalla sorella di Willy Taibar, Armin viene tirato via dalla battaglia da un gigante sconosciuto con la lingua lunga ma nel mentre il biondino intravede il corpo di Ymir Fritz e pensa che la ragazza sia infermabile. Contemporaneamente, avverte le urla di Bertholt e subito dopo compare il Gigante Colossale. Quest'ultimo afferra Reiner e lo divora.

Tra i giganti che compaiono, si rivedono quindi Bertholt, la sorella di Willy Taibar, la Ymir che faceva parte del corpo della legione esplorativa, Galliard e Marcel, insieme ad altri che non si riconoscono. Quando Bertholt sta per mangiare il suo amico, il corpo umano di Reiner viene salvato da Jean ma il corpo del gigante corazzato viene comunque ingoiato dal colossale. Da lontano, la mamma di Reiner pensa che suo figlio sia morto. Ormai sono tutti feriti ed esausti per la battaglia, ma arrivano Annie, Gabi e Falco che riescono a salvare gli altri tranne Armin e Pieck. Il finale è proprio con loro che cercano di salvare la situazione, lasciando il secondo round per L'Attacco dei Giganti 136.