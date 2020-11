L'Attacco dei Giganti 135 è in arrivo: chi arriverà e chi morirà nel prossimo capitolo

Siamo alle battute finali de L'Attacco dei Giganti. Il manga di Hajime Isayama potrebbe concludersi da un momento all'altro, assicurando la vita o la morte ai suoi protagonisti. Ormai la data del finale si avvicina, ma il primo passo sarà vedere cosa ci sarà in serbo ne L'Attacco dei Giganti 135.

Cosa succederà nella prossima storia scritta e disegnata da Hajime Isayama? Per saperlo dovremo aspettare il 9 dicembre, quando sarà pubblicato il prossimo numero di Bessatsu Shonen Magazine. Ma intanto possiamo iniziare a riassumere la situazione e capire come andrà avanti: da una parte abbiamo Eren Jaeger che controlla il gigante originale e non ha intenzione di fermarsi, mentre Zeke è intrappolato nel suo corpo ed è utile per poter mantenere il collegamento con Ymir; dall'altra c'è Armin con il suo gruppo che vuole fermare l'amico dal distruggere il mondo intero.

Manca la presenza di Annie che, insieme a Falco e Gabi, sicuramente arriverà di gran carriera nel capitolo 135 de L'Attacco dei Giganti, facendo uso del nuovo potere del ragazzino. Ma come si svolgerà la battaglia sul campo principale? Eren sembra non voler cedere e non si farà scrupoli nell'attaccare i suoi amici. Il primo a morire potrebbe essere Onyankopon, ancora bloccato nell'aereo e che difficilmente riuscirà ad atterrare senza schiantarsi.

Mentre Levi e gli altri tenteranno di distruggere il Gigante Bestia, Armin potrebbe tentare ancora una volta di dialogare con Eren. Non riuscendoci, ci sarà un punto in cui si trasformerà in Gigante Colossale, magari per scagliarsi contro la collottola del suo amico in modo tale da suscitare una reazione. Ma ci sarà indubbiamente tanta azione in L'Attacco dei Giganti 135 e tra due settimane sapremo cosa accadrà.