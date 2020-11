L'Attacco dei Giganti 135 ha una data di uscita, ecco quando lo leggeremo

Il manga de L'Attacco dei Giganti è agli sgoccioli. Hajime Isayama vuole rendere chiara questa cosa dato che sta continuando, sia con gli eventi narrati nel suo fumetto che con varie dichiarazioni, a confermare quanto manchi davvero poco alla conclusione della storia di Eren Jaeger e degli altri personaggi in questo mondo popolato dai giganti.

Il volume 33 de L'Attacco dei Giganti sarà quasi certamente il penultimo, considerato quanto è successo nel capitolo 134 pubblicato da qualche giorno. Infatti, questo sarà l'ultimo capitolo inserito nel tankobon di prossima uscita. Ora non resta che vedere come completeranno la battaglia finale Eren, Armin e tutti quelli rimasti ancora in vita.

Tenuta in conto la pubblicazione da sempre mensile di Bessatsu Shonen Magazine, L'Attacco dei Giganti tornerà nel mese di dicembre. Più precisamente, la data confermata dalla rivista rivela che leggeremo L'Attacco dei Giganti 135 il 9 dicembre 2020, di mercoledì. L'uscita ufficiale inglese su Crunchyroll, Comixology e gli altri servizi disponibili a pagamento sarà quindi dell'8 dicembre sera.

Voi come avete preso l'evoluzione della storia e ciò che è successo in L'Attacco dei Giganti 134? Chi vedremo prevalere nel prossimo numero del manga di Hajime Isayama previsto per dicembre? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.