L'Attacco dei Giganti 135: rivelato il nuovo e sorprendente potere di un Gigante

Nel corso delle brutali avventure di Eren, e quelle del nuovo Corpo di Ricerca, gli appassionati dell'Attacco dei Giganti hanno imparato a conoscere i poteri delle forme da Gigante di ogni personaggio rilevante, ma gli eventi conclusivi dell'ultimo capitolo hanno sorpreso l'intera community, grazie all'introduzione di un nuovo Gigante.

Dopo il significativo capitolo 134, in cui tavole senza alcun dialogo avevano mostrato il terrore e la distruzione che i Giganti stavano seminando su Paradis, il successivo riprende dallo scontro tra Eren e il Corpo di Ricerca. La battaglia diventa però incredibilmente complessa quando si scopre che il Gigante Progenitore è in grado di riportare in vita i possessori dei poteri dei 9 Giganti.

Si tratta di un dettaglio molto particolare, che riesce immediatamente a mettere in difficoltà Mikasa, Armin e i loro compagni. Fortunatamente i protagonisti vengono salvati dall'arrivo di Falco, che grazie alla sua forma da Gigante, riesce ad allontanarli velocemente dalla battaglia. Potete vedere il tempestivo intervento di Falco nelle tavole riportate in calce.

Le pagine finali ci hanno quindi mostrato la forma che Falco assume una volta trasformato, ovvero un gigantesco volatile, con un volto umano, capace di raggiungere velocità incredibili in volo, particolarità che gli ha permesso di salvare il Corpo di Ricerca. Ricordiamo che il volume 34 sarà l'ultimo della serie, e vi lasciamo ad un cosplay spoiler del capitano Levi.