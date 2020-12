L'Attacco dei Giganti 135: uno scontro sensazionale getta tutti in pasto alla morte

Il cliffhanger de L'Attacco dei Giganti 134 che ha portato anche a conclusione il volume 33 della storia non lascia spazio a dubbi: siamo davvero al combattimento finale. E dopo aver visto i primi spoiler de L'Attacco dei Giganti 135, è ora di analizzare più nel dettaglio tutto ciò che ha offerto il nuovo capitolo di Hajime Isayama ai lettori.

L'alleanza comandata da Armin è finalmente arrivata da Eren. Il ragazzo sta continuando ad avanzare insieme all'orda di giganti colossali e non accenna a fermarsi. Ma il capitolo 135 de L'Attacco dei Giganti non parte direttamente con lo scontro bensì con un flashback che ci riporta a un momento importante della vita di Ymir.

Colei che diede inizio all'impero di Eldia col suo potere e che in origine era una schiava aprì il recinto dei maiali. Così come osservava quelle creature nel recinto, adesso osserva i ragazzi giunti a fermare il suo liberatore. Mentre Reiner tiene fermo il Gigante Bestia, si scopre che questi non è altro che è un fantoccio. Armin capisce che per riuscire nel suo obiettivo deve decidere di sacrificare qualcosa e avvisa tutti di allontanarsi perché userà la sua trasformazione. Ma prima di poter fare qualcosa, un gigante misterioso lo avvolge con la sua lingua e lo trascina via.

Ymir ha infatti utilizzato il suo potere per rievocare dalle ossa di Eren i vecchi possessori del potere dei 9 giganti. Questi iniziano ad attaccare Mikasa e gli altri che si trovano immediatamente in difficoltà contro quest'eccezionale orda di nemici dai poteri più vari. Pieck tenta il tutto per tutto dirigendosi al collo di Eren. Dopo aver avvolto le cariche di dinamite all'osso del collo di Eren, si prepara ad azionare il dispositivo ma un Gigante Martello la ferma impalandola con un forcone.

Gli altri non se la passano meglio dato che Connie sviene, Jean rischia più volte di essere mangiato e il capitano Levi è già sfinito per le ferite. Reiner si trova a sua volta in difficoltà, specie quando compare anche Bertholt col suo Gigante Colossale. Jean riuscirà a salvare appena in tempo il compagno, ma i due si trovano in una brutta situazione. Mentre oramai sono tutti sfiniti, arriva la salvezza: Annie, Falco e Gabi sono arrivati in volo grazie al potere del gigante di Falco e salvano tutti. L'Attacco dei Giganti 136 arriverà il prossimo mese su Bessatsu Shonen Magazine.