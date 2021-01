L'Attacco dei Giganti 136: Armin riuscirà a tornare sul campo di battaglia?

Con la conferma ufficiale della conclusione dell'Attacco dei Giganti nel mese di aprile, gli eventi narrati nel capitolo più recente hanno assunto una maggiore importanza, così come anche il personaggio di Armin, nuovo possessore del Gigante Colossale, le cui azioni potrebbero designare la vittoria del Corpo di Ricerca, ma cosa ne sarà di lui?

Eren Jaeger sta sfruttando le massime potenzialità del potere del Gigante Fondatore per far tornare in vita vecchie versioni dei Nove Giganti, da scatenare contro i suoi vecchi compagni e amici. Nei primi momenti della battaglia, sfortunatamente Armin è stato immediatamente colpito prima di riuscire a trasformarsi nel Gigante Colossale, venendo poi trascinato all'interno di un Gigante dallo spirito di Ymir, che sembra avere una posizione particolare nel folle piano di Eren, ovvero eliminare chiunque non abbia sangue eldiano nelle vene.

Mentre Armin si colpevolizza per non essere in grado di risvegliarsi, scopre il piano d'esistenza dove alcuni capitoli fa aveva incontrare lo stesso Eren, che sembra essere una connessione tra l'intera razza eldiana. Infatti Armin rimane particolarmente confuso quando incontra Zeke Jaeger, possessore del Gigante Bestia, che ha aiutato il fratello a raggiungere il suo obiettivo, seminando distruzione. Le parole di Zeke, che chiudono il capitolo, confermano che entrambi i personaggi sono stati "divorati" da Ymir.

