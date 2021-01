L'Attacco dei Giganti 136: pubblicata l'eccitante copertina del nuovo capitolo

Ormai siamo sempre più vicini all'uscita dell'ultimo volume de L'Attacco dei Giganti. Il manga conosciuto in patria col titolo di Shingeki no Kyojin raggiungerà il culmine dopo ben 11 anni e mezzo di pubblicazione praticamente continua. E il capitolo 136 sarà un altro tassello fondamentale di questa longeva e prolifica serializzazione.

Tale capitolo è già stato completato da diversi giorni, come fu comunicato dall'editor di Hajime Isayama sui social, e di conseguenza è pronto per essere pubblicato nel numero #02-2021 di Bessatsu Shonen Magazine. Ma la rivista di casa Kodansha ha deciso di dedicare anche la propria copertina a L'Attacco dei Giganti, con la nuova illustrazione preparata da Hajime Isayama visibile in basso.

Al centro e in primo piano c'è Mikasa Ackerman, storica protagonista femminile del manga, col viso parzialmente coperto dalla sua lama. Alle sue spalle ci sono i compagni Levi, Jean, Gabi e Connie in piccolo e parzialmente nascosti mentre il resto è occupato dai giganti: Reiner con il Gigante Corazzato, Annie con il Gigante Femmina, Falco col Gigante Mascella e infine Armin con il Gigante Colossale.

All'appello ci sono quasi tutti i protagonisti della lotta contro Eren ed Ymir ad eccezione di Pieck. Parte il conto alla rovescia, considerato che L'Attacco dei Giganti si concluderà ad aprile.