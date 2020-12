L'Attacco dei Giganti 136: quando uscirà e cosa potrebbe accadere nella battaglia finale

Il potere dei nove giganti si sta scatenando e sembra non esserci via di scampo per i protagonisti de L'Attacco dei Giganti. La battaglia conclusiva che farà terminare definitivamente la storia tra qualche mese come continuerà nel prossimo capitolo del manga?

L'intervento di Annie e dei giovani Gabi e Falco alla fine de L'Attacco dei Giganti 135 è stato indubbiamente fondamentale. La possibilità di volare per il gruppo di protagonisti ora apre nuovi spiragli di manovra, ma inevitabilmente l'obiettivo principale sarà recuperare Pieck e Armin. La prima è ancora nelle mani del Gigante Martello, svenuta e impalata dal gigantesco forcone, mentre l'altro è nelle grinfie del gigante dalla lingua lunga che l'ha rapito.

Mikasa e gli altri dovranno darsi da fare per liberare entrambi e magari dividersi in due gruppi proprio per seguire questi due obiettivi. Ma considerato che siamo vicini al finale de L'Attacco dei Giganti, nel capitolo 136 potremmo vedere anche Armin vero e proprio protagonista che si libera da solo trasformandosi in Gigante Colossale. Con la sua potenza, potrebbe facilmente spazzare via i possessori degli altri giganti nei paraggi.

Tutto ciò lo vedremo in azione a inizio gennaio: ufficialmente L'Attacco dei Giganti 136 sarà pubblicato il 9 gennaio 2021 su Bessatsu Shonen Magazine e su Crunchyroll in inglese.