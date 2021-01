L'Attacco dei Giganti 136 spoiler: leakate le prime tre pagine del nuovo capitolo

Mancano pochi giorni all'uscita ufficiale del capitolo 136 de L'Attacco dei Giganti. Il manga di Hajime Isayama si avvia sempre di più verso la conclusione e ormai manca davvero poco per sapere come si concluderà la storia di Eren Jaeger e compagni. L'editor aveva già annunciato la fine dei lavori di Isayama su L'Attacco dei Giganti 136.

La pubblicazione ufficiale del capitolo in Giappone e su Crunchyroll in inglese è prevista per il 9 gennaio 2021, quindi manca ancora qualche giorno. Tuttavia in rete sono stati leakate le prime tre pagine di anteprima del prossimo capitolo, provenienti proprio dalla versione inglese. In basso possiamo vedere le prime tre immagini e quindi capire come inizierà il capitolo 136 de L'Attacco dei Giganti.

Mentre le persone nei dintorni osservano il gigantesco uccello volare in cielo mentre porta Reiner e gli altri, vediamo campeggiare il titolo "Donate il vostro cuore". La frase detta più volte da Erwin e motto della Legione Esplorativa e che potrebbe anticipare un'altra morte, come successo nel capitolo "Le ali della libertà". Non vediamo però uccisioni e sorprese in queste prime tre pagine che si fermano invece a raccontare l'arrivo di Falco, Gabi e Annie nella zona, con la nave che non ha sopportato la trasformazione di Falco ed è naufragata, mentre gli Azumabito si sono allontanati a bordo di barche a remi.

Il round due della battaglia quindi ancora deve cominciare. Questi spoiler de L'Attacco dei Giganti 136 vi hanno caricato per il prossimo capitolo?