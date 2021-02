L'Attacco dei Giganti 137, spoiler e immagini: contrattacco e un finale imprevisto

Hajime Isayama, dopo 11 anni di pubblicazione, si sta apprestando a scrivere il finale imprevedibile de L'Attacco dei Giganti. Ormai siamo alle ultimissime battute e tra pochi giorni la rivista Bessatsu Shonen Magazine pubblicherà il terzultimo capitolo della storia.

Infatti L'Attacco dei Giganti 137 è pronto per la distribuzione sulle pagine della rivista, come annunciato dall'editor. E come accade di consueto, qualche giorno prima della pubblicazione ufficiale sono arrivati leak di immagini e di informazioni. Vediamo quindi gli spoiler de L'Attacco dei Giganti 137, il terzultimo capitolo di questa entusiasmante storia, le cui immagini possono essere viste nella galleria in basso.

La prima pagina ci riporta a una Terra antica e dove esistevano organismi particolari. Le altre immagini ci riportano però ad Armin e Zeke, intrappolati nei sentieri. Il figlio di Grisha Jaeger si chiede il senso della vita, che alla fin fine ruota intorno al nascere, crescere, riprodursi e morire. Armin confuterà questa visione, dicendogli che anche i ricordi felici passati con Eren e Mikasa da piccoli hanno senso. Per Zeke, quei momenti sono le partite a baseball con Xaver. Zeke è concorde nel morire per fermare il Boato della Terra innescato da Eren.

Nel mondo reale, improvvisamente Annie e Reiner si trovano circondati, ma il gigante di Bertholt, quello di Marcel e di Porko accorrono in loro aiuto. Gabi colpisce invece il gigante okapi e aiuta a liberare Armin per risvegliarlo. Zeke spunta da una delle vertebre di Eren, salutando Levi che si avventa subito su di lui facendogli volare la testa. Intanto Jean va verso il collo di Eren e fa esplodere la bomba, facendogli saltare la testa. Questa tenta di riconnettersi alla colonna vertebrale, ma Reiner si lancia sul capo e lo blocca dalla rigenerazione.

Il Boato della Terra sembra fermarsi e gli altri ragazzi, oltre Reiner, sembrano ritirarsi. Il capitolo de L'Attacco dei Giganti 137 sarà disponibile ufficialmente su Crunchyroll e Comixology l'8 febbraio 2021.