L'Attacco dei Giganti 137, teorie e previsioni: sarà Armin a salvare la situazione?

Con ogni mese che passa, ci avviciniamo sempre di più all'imprevedibile finale de L'Attacco dei Giganti. Sia Isayama che Kodansha hanno annunciato la data in cui arriverà l'ultimo capitolo sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine, seguito dopo qualche mese dal volume finale dell'opera. Intanto ci prepariamo all'uscita de L'Attacco dei Giganti 137.

Questo sarà il terzultimo capitolo del manga, facendo capire quanto poco manga alla conclusione di questa storia decennale. L'Attacco dei Giganti 137 sarà pubblicato a febbraio ma cosa dobbiamo aspettarci?

Riprendendo dove eravamo rimasti, Armin è stato ingoiato da Ymir e sembra essere stato trasportato nei sentieri dove si trova anche Zeke, con quest'ultimo in balia del volere della fondatrice. Armin sicuramente non si arrenderà come ha fatto il possessore del sangue reale e proprio dal biondino arriverà un contrattacco a Eren e a Ymir. Il come, ovviamente, è tutto da vedere ma proprio Zeke potrebbe essere fondamentale per il piano, considerato il potere del suo sangue.

Considerato il tempo rimasto però, è difficile che tutto il capitolo si concentri su un discorso e sull'applicazione del piano: è possibile che questo occupi soltanto la prima metà di capitolo, mentre la seconda tornerà più verso l'azione e nel mondo reale, con l'inizio dell'ultima fase che inizierà nel capitolo 138 di marzo. E voi cosa vi aspettate dal capitolo 137 de L'Attacco dei Giganti?