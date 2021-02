L'Attacco dei Giganti 138, data di uscita e teorie: Eren vincerà nel penultimo capitolo?

L'Attacco dei Giganti terminerà al capitolo 139, un numero importante e carico di significato. Ma ciò vuol dire anche che mancano solo due mesi alla conclusione di un manga che ha definitivamente segnato lo scorso decennio se non l'intera industria del fumetto nipponico. A quale finale aspira Hajime Isayama per L'Attacco dei Giganti?

Una direzione arriverà sicuramente da L'Attacco dei Giganti 138, penultimo numero della storia. L'uscita è fissata su Bessatsu Shonen Magazine per il 9 marzo 2021, ma cosa potrà mai accadere? Ripartiamo dalle pagine pubblicate da pochi giorni in patria: Jean ha fatto esplodere il collo di Eren e ora la testa gigante cerca di riunirsi al midollo spinale, ma Reiner lo ostacola mentre Armin lancia il suo attacco finale trasformandosi nel Gigante Colossale.

L'esplosione generata da Armin può sicuramente mettere in difficoltà il tentativo di Ymir di ricongiungersi a Eren e, senza il potere di un membro della dinastia reale come Zeke, i suoi tentativi potrebbero finire a vuoto. Inoltre, bisogna ancora capire in che stato sia Eren: dopo aver perso la testa a causa del colpo di Gabi, potrebbe ancora non aver rigenerato per intero il suo corpo e quindi l'attacco di Armin potrebbe metterlo in serissima difficoltà. Dubitiamo però che il protagonista de L'Attacco dei Giganti muoia in questo capitolo, lasciando oltre un capitolo e mezzo di conclusione agrodolce.

Eren riuscirà sicuramente a trovare un modo per combattere con Armin e Reiner e continuare con il suo piano per la distruzione del mondo. Quale sarà l'esito di questo scontro però è impossibile da prevedere; Hajime Isayama ha fatto in modo da poter prendere più strade e arrivati a questo punto dovremo solo attendere il 9 marzo per conoscere le intenzioni dell'autore.