L'Attacco dei Giganti 138 e la frase di Mikasa: il misterioso ritorno al capitolo 1

Siamo al penultimo capitolo de L'Attacco dei Giganti, eppure il manga ha ancora tanti misteri da risolvere. Eren, Mikasa, Armin e gli altri protagonisti riappariranno sicuramente nel capitolo finale del manga in arrivo ad aprile 2021.

Intanto i fan stanno studiando attentamente ciò che è successo nel capitolo 138 de L'Attacco dei Giganti. Hajime Isayama ha fornito molto materiale su cui discutere, tra cui una scena che coinvolge Mikasa Ackerman ed Eren Jaeger.

All'inizio del manga, all'incirca a metà del capitolo 1, un Eren sonnolento si risveglia sotto un albero con una giovane Mikasa davanti. I due bambini erano andati a prendere legna prima del disastro di Shiganshina, ma Eren addormentato aveva visto un'immagine di Mikasa con i capelli corti che gli diceva "Ci vediamo dopo, Eren". Una frase rimasta avvolta nel mistero fino al nuovo capitolo de L'Attacco dei Giganti.

Alla fine della visione di Mikasa, la ragazza tiene tra le mani la testa di Eren adulto, arrivato alla fine della sua vita nella possibile linea temporale alternativa, mentre gli sussurra le stesse parole. In giapponese, la frase è いってらっしゃい (itterasshai), utilizzata per salutare una persona che sta uscendo di casa per andare a lavoro o per una commissione, anche di lunga durata.

Questo parallelo potrebbe confermare alcune teorie, anche se l'ultima parola spetta al capitolo 139 de L'Attacco dei Giganti.