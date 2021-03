L'Attacco dei Giganti 138 e il gesto di Falco: Isayama ha commesso un errore clamoroso?

Su Bessatsu Shonen Magazine e Crunchyroll è stato pubblicato il penultimo capitolo del manga di Hajime Isayama. L'Attacco dei Giganti 138 ci ha portato vicini alla conclusione con tante scene commoventi ma anche tanti interrogativi. Uno di questi riguarda il personaggio di Falco Grice, protagonista di una certa scena.

La battaglia con Eren non è finita: la creatura luminosa è ancora viva, il protagonista de L'Attacco dei Giganti diventa un colossale e gli eldiani vengono avvolti da una cortina fumogena. Come fa notare Connie, il fenomeno è lo stesso del villaggio Ragako e a quel punto si capisce che il disastro sta per avvenire. Levi, Pieck, Mikasa e Falco si allontanano ed è a quel punto, durante i saluti finali di Jean e Connie, che la tavolta mostra una vignetta particolare.

Falco sta volando in cielo con gli altri tre personaggi in groppa per allontanarsi dalla zona della trasformazione, quando lancia un urlo che riecheggia per il paesaggio, accompagnato dall'onomatopea A in giapponese. La bocca di Falco si illumina, così come gli occhi che diventano lampeggianti. Diversi lettori de L'Attacco dei Giganti sono stati confusi da questa scena dato che un fenomeno del genere è stato osservato in passato per controllare i giganti. Per molti, questa scena potrebbe riferirsi all'attivazione della trasformazione effettuata da Falco e non dalla creatura luminosa, e se fosse così ciò sarebbe un grosso errore di Hajime Isayama.

Falco non avrebbe infatti motivo di trasformare i suoi amici in giganti né dovrebbe averne il potere, nonostante abbia ingerito il fluido spinale di Zeke Jaeger. Per questo, l'ipotesi più accreditata è che si tratti di una scelta meramente grafica per far risaltare il dolore di Falco in versione gigante. Per una possibile spiegazione dovremo aspettare o il capitolo finale de L'Attacco dei Giganti o un post sui social di Hajime Isayama oppure una eventuale correzione nell'ultimo tankobon del manga.