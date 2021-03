L'Attacco dei Giganti 138: sbucano in rete alcune immagini, spoiler confermati - Aggiornata

Mentre in Giappone viene annunciata un'edizione colossale per L'Attacco dei Giganti, il mondo aspetta con ansia gli ultimi due capitoli del manga, programmati rispettivamente per il 9 marzo e il 9 aprile 2021. Ciò vuol dire che L'Attacco dei Giganti 138 uscirà a giorni, ma in rete sono già arrivate alcune notizie sui contenuti del capitolo.

Abbiamo già condiviso i primi spoiler testuali de L'Attacco dei Giganti 138, arrivati da una fonte affidabile ma che non erano stati ancora sostenuti dalle classiche immagini che escono in parallelo. Nelle ultime ore però in rete sono arrivate per l'appunto immagini spoiler su L'Attacco dei Giganti 138 che sembrano confermare i leak di ieri.

Se confermati, questi spoiler ci preparano al capitolo intitolato "Un lungo sogno", che ci portano alla battaglia finale contro Eren Jaeger. In basso possiamo vedere tre immagini, formate da stralci di vignetta e una pagina in parte ritagliata. La prima riguarda Mikasa con un balloon tagliato a metà e che sembra chiamare Historia con un riquadro nero che dovrebbe confermare quindi un flashback o un sogno. La seconda immagine invece è un gigante che ricorda molto quello di Eren anche se con caratteristiche fisiche diverse dal solito, e ciò potrebbe confermare il Gigante Colossale di Eren vociferato nelle ultime ore. Infine, l'ultima pagina confermerebbe il finale del capitolo 138 de L'Attacco dei Giganti con Mikasa che regge la testa di Eren tra le mani.

Ricordiamo di attendere l'uscita ufficiale del capitolo su Crunchyroll, che pubblicherà sulla propria piattaforma gli ultimi capitoli in simulpub con il Giappone.



Aggiornamento: la galleria è stata aggiornata con nuove immagini che confermano dunque tutti gli spoiler trapelati nelle scorse ore.