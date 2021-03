L'Attacco dei Giganti 138: uno scontro tra giganti, ma sembra una visual dell'anime

Dopo tanti anni di onorato servizio, e una serializzazione praticamente sempre regolare all'interno della rivista Bessatsu Shonen Magazine, Hajime Isayama è ormai pronto a chiudere il suo capolavoro con l'ultimo capitolo de L'Attacco dei Giganti che, salvo imprevisti, debutterà tra un mese esatto.

Il capitolo 138 de L'Attacco dei Giganti ha tuttavia mostrato una serie di colpi di scena incredibili che hanno persino spaventato alcuni fan sulla possibilità che Isayama sia costretto ad affrettare il finale per risolvere definitivamente la questione. Alcune ipotesi lasciano infatti presagire ad un possibile cambiamento che potrebbe improvvisamente mutare ulteriormente le sorti dei protagonisti de L'Attacco dei Giganti.

Ad ogni modo, all'interno del capitolo 138 Armin ha sfidato Eren in una sorta di combattimento tra Giganti Colossali, espediente necessario per dare il tempo a Mikasa di raggiungere il corpo principale del suo amato e ucciderlo definitivamente. Un fan, un certo Shiredora Artworks, ha ben pensato di trasformare la tavola di quel combattimento in una locandina, ovvero una sorta di Key Visual dell'anime. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è particolarmente interessante poiché fornisce un'idea della battaglia tra i due Giganti Colossali a colori.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica, vi piace?