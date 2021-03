L'Attacco dei Giganti 138 spoiler: il manga si prepara a un finale amaro?

Il mondo è col fiato sospeso. Tra pochi giorni sarà pubblicato il capitolo 138 de L'Attacco dei Giganti, un numero che ci farà capire se Eren vincerà o perderà. È rimasto poco tempo ormai al manga di Hajime Isayama che si concluderà ufficialmente ad aprile 2021.

Nonostante le battaglie dell'editor di Kodansha, in rete sembrano essere arrivati i primi spoiler de L'Attacco dei Giganti 138, anche se soltanto in forma testuale. Ricordando di prendere sempre con le pinze queste informazioni fino all'uscita ufficiale del capitolo programmata per il 9 marzo 2021, vediamo insieme quali sono le informazioni condivise.

Gabi abbraccia i suoi genitori, Pieck e Annie rivedono i loro padri, Reiner cade a terra dopo l'esplosione e uno dei giganti sembra camminare verso Reiner per schiacciarlo. Armin si trasforma immediatamente nel gigante colossale e sembra che quello che stia affrontando sia una nuova forma di Eren. I due giganti combattono, ma Eren sconfigge Armin.

Inizia una serie di ricordi di Mikasa su di lei ed Eren insieme nel passato de L'Attacco dei Giganti. Mikasa e il capitano salgono sul gigante, con la ragazza che indossa la sua sciarpa rossa pensando alle parole sulla vittoria. Il capitano aiuta Mikasa a entrare nella bocca del gigante. Eren guarda davanti e la vede. Mikasa decapita Eren e lo bacia. Ymir sembra guardare la scena dall'esterno.

Mancherebbero solo 45 pagine per la fine de L'Attacco dei Giganti, che saranno inserite nel capitolo 139 del prossimo mese.