L'Attacco dei Giganti 139: tutti i leak in attesa del capitolo finale

Tra pochi giorni si concluderà un'era, un manga che ci ha accompagnato per quasi dodici anni e che ha appassionato milioni di lettori provenienti da ogni parte del mondo. L'Attacco dei Giganti 139 è pronto e uscirà il 9 aprile 2021, e in attesa dell'arrivo del capitolo finale abbiamo deciso di fare un riepilogo di tutti gli spoiler comparsi in rete.

Naturalmente la domanda che tutti si pongono è se Hajime Isayama riuscirà a rispondere a tutte le domande in sole 45 pagine, visto che vi ricordiamo che il capitolo conclusivo non vanterà, sorprendentemente, una lunghezza superiore alla media. A prescindere dal finale comunque, è innegabile che l'opera sarà sempre ricordata come una di quelle che hanno segnato un'era.

L'appuntamento del 9 aprile comunque non segna la conclusione definitiva della serie, visto che vi ricordiamo che nell'inverno del 2022 arriverà la seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4, la stagione finale dell'anime curato da MAPPA. Sarà anche interessante scoprire se Isayama deciderà di tornare sul manga con capitoli extra o meno, visto che c'è ancora qualche mese a separarci dalla pubblicazione del Volume 34.

E voi cosa ne pensate? Che aspettative avete per questo finale? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi consigliamo di iscrivervi al canale YouTube di EveryeyePlus, dove ogni giorno potete dare un'occhiata ai nostri contenuti riguardanti cinema, serie tv e anime.