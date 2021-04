L'Attacco dei Giganti 139, un leak svela il titolo del capitolo finale

Dopo oltre dieci anni in sua compagnia, con sommo dispiacere di tutti gli appassionati L'Attacco dei Giganti sta per giungere al termine. In uscita il 9 aprile, il capitolo 139 andrà a chiudere l'opera di Hajime Isayama. Scopriamo cosa si riserbano le ultime pagine del manga.

Uno dei franchise più popolari e apprezzati dell'ultimo decennio sta per concludersi. Con il capitolo 139, in uscita il 9 aprile sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine, l'autore Hajime Isayama porteràà i lettori a dare l'ultimo saluto a Eren, Mikasa e gli altri protagonisti della serie.

In attesa di quel giorno, però, in rete sono emersi dei leak che sembrano anticipare quanto succederà. Come suggerito dall'utente Twitter Ranobe Sugoi, l'ultimo capitolo di L'Attacco dei Giganti si intitolerà "Towards the Three on That Hill", ossia "Verso l'Albero su Quella Collina".

Secondo le prime teorie del fandom, questo titolo sembra suggerire un clamoroso plot twist. D'altronde la serie iniziò con Eren che sognava a occhi aperti mentre si trovava su un albero nei pressi di una collina. Che l'intera opera sia frutto di un sogno del protagonista? Sarebbe decisamente un finale che ha del clamoroso.

Prima di scoprire se questa ipotesi sia veritiera o meno, ecco tutti i leak su L'Attacco dei Giganti 139. A quanto pare, la community di L'Attacco dei Giganti non sembra essere pronta al gran finale.