L'Attacco dei Giganti 139: previsioni sul capitolo finale dell'epica storia di Isayama

È sempre difficile salutare un manga, specie quando questi è estremamente famoso e ha coinvolto profondamente schiere di lettori. Eppure ormai è tempo di dire addio a L'Attacco dei Giganti, manga di Hajime Isayama che intrattiene dal settembre 2009 e che sta per giungere all'ultimo capitolo.

Il capitolo 138 de L'Attacco dei Giganti ha sconvolto tutti. L'ultimo tentativo di Eren e Ymir di portare a termine il loro piano ha portato alla gigantificazione di Jean, Connie, Gabi e tutti gli eldiani che erano nei paraggi per la battaglia finale a Forte Salta. Soltanto alcuni dei protagonisti sono riusciti a rimanere in vita, mentre Mikasa ha deciso di andare a tagliare la testa a Eren, uccidendo il protagonista.

Ma Eren è davvero morto? Lo scopriremo ne L'Attacco dei Giganti 139, ultimo capitolo del manga. In arrivo ad aprile, scopriremo se il protagonista non abbia in qualche modo trasmesso la propria coscienza al resto del corpo, anche se la situazione generatasi sembra implicare una morte vera per Eren. Ciò lascerebbe la necessità di abbattere l'Hallucygenia, l'essere luminoso che stanno tentando di affrontare Reiner, Annie e Pieck, e la questione di Ymir.

Nella prima situazione, i tre giganti sono in forte svantaggio dato che devono occuparsi anche di centinaia di giganti puri dopo aver già combattuto e consumato molte energie. Uccidere l'Hallucygenia potrebbe anche portare allo stop del potere dei giganti, permettendo a tutti quanti di tornare normali e concludere quindi quella che è stata sia una benedizione che una maledizione per gli eldiani sin dai tempi di Ymir.

Per quanto riguarda invece la fondatrice, il suo sorriso criptico alla fine de L'Attacco dei Giganti 138 va sicuramente interpretato. Forse sarà spiegato insieme ai gesti compiuti da Eren, forse sarà proprio lei a spiegare davvero cosa voleva quel ragazzo. Il finale è quindi ancora indecifrabile e soltanto tra un mese sapremo cosa accadrà nell'ultimo capitolo de L'Attacco dei Giganti.